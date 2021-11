Violenza donne: 12 eventi a Cagliari con Feminas

"Vogliamo dare voce alle donne che non hanno voce, a tutte quelle che non possono parlare e subiscono violenze di ogni genere". Così l'assessora comunale alle pari opportunità, Rita Dedola, e la presidente della Commissione pari opportunità Stefania Loi, hanno presentato il calendario del progetto Feminas: una serie di eventi in programma a Cagliari dal 22 al 28 novembre legati alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25, che quest'anno è dedicato alle donne afghane. "Noi in questo momento siamo qui libere di parlare e vivere - ha sottolineato Stefania Loi - loro non hanno voce".

Il calendario prevede 12 appuntamenti, nel corso dei quali si affronteranno i vari aspetti dell violenza sulle donne e della violenza in genere. Il primo appuntamento è il 22 novembre, alle 18, nell'aula consigliare del Comune di Cagliari dove si affronterà, con il Lions Club e il comitato New Voices, l'equilibrio di genere nell'ambiente di lavoro. Il giorno dopo, dalle 10 alle 13, al mercato di via Quirra con 'Vieni a trovarci' l'associazione Donne al Traguardo e la Cri distribuiranno materiale illustrativo sulla violenza sulle donne e saranno disponibili a raccogliere eventuali segnalazioni.

Analoghi appuntamenti mercoledì 24, dalle 10 alle 13, al mercato di San Benedetto, e il 25 alla stessa ora in Piazza Yenne. E proprio giovedì 25 è la giornata più ricca di appuntamenti, tra i quali: dalle 10 alle 13, all'istituto Sandro Pertini si terrà l'incontro sulla tutela dei diritti della donna, sarà anche presente una docente afghana profuga in Sardegna che racconterà la sua esperienza; a Pirri in Piazza delle Aquile dalle 15,30 alle 17,30 evento pubblico "Smaschera la violenza" organizzato da Cittadinanzattiva; alle 16 online su YouTube il Centro documentazione studi donne organizza l'incontro sul tema "la violenza delle donne con disabilità e la doppia discriminazione".

Appuntamenti poi dalle 16 alle 19 all'ex distilleria di Pirri "Feminas in guardia", alle 19 a Palazzo Bacaredda con le donne raccontate attraverso le cronache e alle 19,45 al Capo Horn in viale Monastir con una serata conviviale. Sabato 27 novembre, dalle 10 alle 13, al Parco di Molentargius Open Day Dragon Boat Donne insieme e infine domenica 28, alle 11, ai giardini pubblici il reading teatrale "Il nome potete metterlo voi" sui femminicidi.