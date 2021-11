Schianto in auto a Sassari, muore in ospedale dopo ricovero

(ANSA) - SASSARI, 19 NOV - Un uomo di 75 anni, Antonello Sotgiu, di Sassari, è morto nella notte in ospedale dopo essere rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale le cui conseguenze non erano parse inizialmente così gravi.

L'uomo viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf guidata dalla moglie, Marcella Piras, molto conosciuta in città per il suo impegno pubblico e sui social di stimolo alla comunità e agli amministratori, tuttora ricoverata in Medicina d'urgenza.

Erano da poco passate le 17 quando i due, lasciato l'ospedale San Camillo, si sono immessi sulla Sassari-Sorso in direzione del capoluogo. Pochi metri dopo, da via Devilla è sbucato un Mitsubishi Pajero guidato da un uomo di 78 anni che insieme alla moglie era appena andato via dalla propria casa di campagna per fare rientro nella residenza abituale. Con l'intento di immettersi nella corsia in direzione di Sorso, l'uomo ha occupato quella opposta proprio mentre transitava la Golf.

L'impatto tra i due mezzi è stato violento, da subito è emerso che a patire le conseguenze peggiori fosse la coppia a bordo della Volkswagen, che è stata trasportata immediatamente in ospedale mentre gli agenti della polizia locale si occupavano di mettere in sicurezza l'area dell'incidente e di eseguire i rilievi utili per ricostruire la dinamica dello scontro e accertarne la responsabilità.

Oggi il comandante Gianni Serra - su disposizione della sostituta procuratrice Lara Senatore, che coordina le indagini avviate dalla Procura - ha dato mandato per il sequestro dei mezzi coinvolti e della cartella clinica della vittima. (ANSA).