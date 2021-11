In casa oltre 5 chili di marijuana, due arresti a Iglesias

(ANSA) - IGLESIAS, 19 NOV - Nascondevano in casa oltre cinque chili di marijuana. Un 56enne e un 33enne sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Iglesias per detenzione e spaccio di droga.

I due sono stati bloccati dai poliziotti del Commissariato mentre transitavano a bordo di un'auto in località Villamarini.

All'interno dell'auto sono state trovate singole dosi di cocaina, eroina, hashish e 12 boccette di metadone.

Sono state poi perquisite le abitazioni dei due. A casa del 56enne sono stati recuperati 4,3 chili di marijuana e 24 boccette di metadone, mentre nell'abitazione del 33enne un altro chilo di marijuana. (ANSA).