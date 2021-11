Imprenditore e moglie picchiati in tentata rapina in villa

(ANSA) - NUORO, 19 NOV - Un noto imprenditore di Irgoli (Nuoro), Antioco Murru, 85 anni, e sua moglie sono stati aggrediti in casa la scorsa notte durante un tentativo di rapina.

Murru è il fondatore dell'omonimo salumificio, uno dei più importanti in Sardegna. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, due individui armati di coltello e mascherati si sono introdotti nell'abitazione della coppia, a fianco del salumificio in via Marconi, al centro del paese in provincia di Nuoro, e hanno strattonato l'85enne e sua moglie a cui chiedevano dove erano nascosti soldi e gioielli.

Qualcosa, però, è andato storto e i due malviventi sono scappati dalla casa a mani vuote.

Murru ha subito dato l'allarme ai carabinieri di Irgoli, giunti immediatamente sul posto con i militari della Compagnia di Siniscola, mentre il figlio della coppia giunto in casa dopo la telefonata del padre, li ha accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco per accertamenti.

I due hanno riportato delle tumefazioni guaribili in pochi giorni.

I carabinieri hanno già sentito la coppia su quanto accaduto e dalla notte in tutta la zona è scattata la caccia all'uomo.

(ANSA).