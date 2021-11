Covid: primo caso di variante Delta plus in Sardegna

C'è un caso di variante Delta plus del Covid, considerata particolarmente aggressiva, anche nel Sulcis, il primo in Sardegna. La notizia, anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata dall'Aou di Cagliari.

Positivo un 44enne di Carbonia, in isolamento domiciliare. L'uomo sta bene - fanno sapere dall'Aou - aveva completato il ciclo dei vaccini e questo ha ridotto gli effetti del virus. Il paziente è costantemente monitorato dai medici dell'Aou.

C'è quasi una certezza: l'uomo non è stato fuori dalla Sardegna e quindi dovrebbe aver contratto il virus nel Sulcis.

Sarebbe la conferma che la variante Delta plus è approdata nell'isola. Già avviata la fase di tracciamento per ricostruire una mappa dei contatti tra familiari e lavoro della prima vittima della variante nell'Isola.

L'obiettivo è quello di circoscrivere la diffusione del Delta plus il più presto possibile per evitare che il contagio si allarghi al resto dell'Isola.