Calcio: Cagliari, in ritiro anche i quattro uruguaiani

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - Cagliari in ritiro da ieri in vista della gara di domenica con il Sassuolo. Oggi sono rientrati alla base anche i quattro uruguaiani, Godin, Caceres, Nandez e Pereiro, impegnati nelle qualificazioni mondiali in Sudamerica.

Per loro qualche accorgimento in più nella preparazione visto che sono reduci da due partite ravvicinate molto combattute.

Ora il tecnico Mazzarri ha tutta la rosa a disposizione. E le scelte per la gara con i neroverdi dipenderanno molto dalle condizioni di forma dei quattro della Celeste. Ritornati in gruppo Ceppitelli e Carboni: non c'è più in difesa l'emergenza di qualche giorno fa. E potrebbe essere convocato anche Dalbert che sta lavorando parzialmente con il resto della squadra.

Tutti concentrati sulla partita di domenica e sulle prossime sette gare: la corsa verso la salvezza per la società rossoblù passa per la conquista di almeno tre vittorie prima della fine del girone di andata. Poi sarà calciomercato, con il club di Giulini che si sta muovendo in anticipo per quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione.

Tutto ancora sotto traccia, ma si preannunciano movimenti molto pesanti in entrata e in uscita. Con Godin si potrebbe arrivare addirittura a una risoluzione di contratto con il difensore che potrebbe tornare all'Atletico Madrid. Si risolverebbe quindi il problema del pesante ingaggio consentendo di liberare soldi freschi per altre operazioni. A quel punto sarebbe necessario però l'arrivo di un altro difensore, forse anche due. Anche Nandez è in partenza, ma le condizioni del club sono sempre le stesse: il Cagliari non vuole perdere l'investimento fatto di due anni. A maggior ragione dopo che il giocatore è stato ulteriormente valorizzato e ha dimostrato di poter fare bene anche in Europa. Morale della favola: senza il prezzo giusto il centrocampista uruguagio non parte.

Potrebbe concludersi in anticipo anche l'avventura rossoblù di Strootman, che sinora ha deluso. Ancora da decifrare le situazioni relative a Caceres e Pereiro. (ANSA).