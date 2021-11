A Cagliari viale Trieste cambia look, progetto da 12 milioni

Una zona completamente riqualificata per renderla più vivibile, con nuova illuminazione, strade e marciapiedi, più aree riservate ai cittadini senza limitazioni e barriere architettoniche, sacrificando qualche parcheggio per rendere la zona più a misura d'uomo. È l'obiettivo che si è prefissato il Comune di Cagliari nel progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica di viale Trieste. Il sindaco Paolo Truzzu (collegato in videoconferenza) e l'assessore Alessio Mereu hanno illustrato il progetto preliminare che prevede la trasformazione dell'area compresa tra viale Trieste, da piazza del Carmine fino a viale Sant'Avendrace.

L'intervento di 12 milioni di euro (6 finanziati con Pon Metro e 6 con fondi comunali) interesserà un asse viario lungo 1,3 chilometri e una superficie di 36.500 metri quadrati. Il progetto prevede la riorganizzazione della sede stradale, con l'introduzione di due rotatorie una all'intersezione di via Pola e l'altra all'incrocio tra viale Trieste, via Trento e viale Sant'Avendrace, e la riorganizzazione dei posti auto. Saranno ampliate le aree dedicate ai pedoni con l'inserimento della pista ciclabile, la trasformazione della pavimentazione e l'inserimento di elementi di arredo urbano. Tutta l'alberatura sarà mantenuta e integrata e sarà cambiata completamente l'illuminazione.

La viabilità nella zona non cambierà. I lavori saranno suddivisi in due lotti. Per il primo da piazza del Carmine all'intersezione con via Pola la progettazione si concluderà entro aprile 2022, la pubblicazione del bando di gara e la firma del contratto è prevista tra maggio e agosto 2022, mentre l'inizio lavori a settembre dello stesso anno con collaudo a dicembre 2023.

La progettazione del secondo lotto da via Pola a viale Sant'Avendrace si concluderà ad aprile 2022, inizio lavori a dicembre dello stesso anno e collaudo a marzo 2024. L'inizio dei lavori porterà di conseguenza a una riduzione dei parcheggi, ma dal Comune rassicurano che entreranno al più presto in funzione quelli di via Magistris e via Sauro. "Ci vorrà un poco di pazienza e qualche sacrificio", ha detto il sindaco. Il Comune si sta attivando anche per recuperare posti auto negli spazi attualmente di priorità della Regione.