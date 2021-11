Si schianta con auto contro muro, ricoverato in Rianimazione

Un uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Olbia in seguito all'incidente di cui è stato protagonista nella notte in località Ruinadas, alla periferia della città. L'automobilista, che guidava una Fiat Panda, al termine di un lungo rettilineo si è schiantato su un muro di recinzione.

L'esatta dinamica e le cause dell'incidente sono tuttora al vaglio della Polizia stradale, che ha eseguito i rilievi sul luogo dell'impatto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia e i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.