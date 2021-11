Covid: contagi in calo (114) e nessun decesso in Sardegna

Contagi da Covid in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso. I nuovi casi confermati sono 114 (-16) sulla base di 2.504 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 7.730 test. Il taso di positività rimane stabile all'1,4 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 10, scende di uno invece il dato in area medica, per un totale di 42 posti letto occupati da positivi. Infine, sono 2.012 (+70) le persone ancora in isolamento domiciliare.