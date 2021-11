Maltempo: riapre Statale 292 a Cuglieri dopo una frana

Verrà riaperta al traffico giovedì 18, in entrambi i sensi di marcia, la Statale 292 "Nord Occidentale Sarda", dove sono stati conclusi gli interventi di messa in sicurezza e protezione di un costone roccioso a Cuglieri, in provincia di Oristano. Lo annuncia l'Anas. Il tratto era stato chiuso il 28 dicembre 2020 a causa di una frana avvenuta all'altezza del km 88, che aveva provocato la caduta di un masso di grosse dimensioni sul piano viabile. Il personale Anas, intervenuto sul posto, aveva rilevato la presenza di rocce, che avevano reso necessaria la chiusura al traffico del tratto e la deviazione della circolazione lungo la viabilità comunale.

Per evitare che la strada rimanesse chiusa fino al reperimento dei fondi e all'esecuzione dei lavori di risanamento del costone roccioso da parte del Comune di Cuglieri - spiega l'Anas - l'ente di gestione delle strade, su richiesta di quest'ultimo, ha provveduto ad anticipare i fondi necessari per la messa in sicurezza, alla progettazione delle opere e alla consegna delle stesse avvenuta il 23 giugno ad un'impresa specializzata. I lavori hanno riguardato il disgaggio delle rocce ancora pericolanti, nell'ancoraggio dei massi di grandi dimensioni e nell'istallazione di una barriera paramassi della lunghezza di 80 metri. Il valore complessivo degli interventi è di circa 300mila euro.