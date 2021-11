Maltempo: declassata a gialla l'allerta in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 NOV - E' stata declassata da arancione a gialla l'allerta meteo in Sardegna.

La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso, valevole sino alla mezzanotte di mercoledì 17 novembre, di criticità ordinaria per rischio idraulico sull'area del Campidano e per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Flumendosa-Flumineddu e Gallura. (ANSA).