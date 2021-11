Covid: aumentano i casi (130) e altri 2 decessi

Si torna a morire di Covid in Sardegna. Sono due i decessi registrati nelle ultime 24 nell'Isola, una donna di 86 anni e un uomo di 89 entrambi residenti nella provincia di Oristano. Aumentano i contagi: sono 130 (+21) i nuovi casi accertati sulla base di 2.555 persone testate.

Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 9.247 test. Il tasso di positività sale all'1,4 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1), quelli in area medica 43 (-1). Infine, sono 1.942 (+86) le persone ancora in isolamento domiciliare.