Bomba d'acqua a La Caletta, salvi 10 automobilisti

Situazione critica per il maltempo nel centro costiero di La Caletta, frazione di Siniscola (Nuoro) dove nel pomeriggio una bomba d'acqua ha provocato allagamenti nelle case e nelle strade. Dieci automobilisti rimasti intrappolati sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco che stanno provvedendo anche ad aiutare le persone anziane, molte delle quali vivono nei piani bassi di abitazioni che sono state inondate dall'acqua. Alcuni di loro sono stati costretti a lasciare le abitazioni in via precauzionale.

Nella vicina Posada, sempre a causa delle piogge abbondanti, è stato chiuso un tratto della statale 125 "Orientale Sarda" all'altezza del km 265. Nel territorio stanno operando quattro squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro e i soccorritori fluviali. Sia a Siniscola che a Posada si sono riuniti i Coc e l'emergenza viene gestita dalla Prefettura di Nuoro, in stretto raccordo con i Comuni e con il comandante dei Vigili del fuoco del capoluogo barbaricino, Antonio Giordano.

SCUOLE CHIUSE A SINISCOLA E PRE ALLARME PER DIGA TORPE' - Scuole chiuse domani a Siniscola a causa del forte maltempo: gli allagamenti provocati dalla bomba d'acqua che si è abbattuta questo pomeriggio nella frazione di La Caletta stanno creando notevoli problemi ai piani bassi delle abitazioni e alla circolazione, con le vie trasformate in fiumi. E' stato necessario chiudere le due strade che da Siniscola portano al La Caletta, dove si può arrivare soltanto dalla frazione di Santa Lucia. Criticità anche nei comuni di Posada: chiuse le strade che portano a La Caletta, Siniscola e Torpé, già in pre-allarme per il flusso della diga Maccheronis che cresce e si sta riversando sul rio Posada.

I sindaci dei due paesi, Salvatore Ruiu (Posada) e Martino Sanna (Torpé), hanno dato l'allarme alla popolazione, soprattutto quella dell'agro, con sirene e sms. La diga era già esondata nel 2013, con il passaggio tragico del ciclone Cleopatra, provocando la morte di un'aziana, intrappolata dall'acqua in casa, e 500 sfollati. Al momento però la situazione peggiore si registra a La Caletta. "Il momento è complicato - ha spiegato all'ANSA il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris - in 60 anni di età non avevo mai visto una situazione del genere. Sono giorni che piove incessantemente, il terreno è saturo e non riesce ad assorbire l'acqua che esonda da tutte le parti. Abbiamo attivato il Coc e siamo in contatto con la Prefettura. Per ora non si segnalano problemi alle persone, alcune delle quali sono state messe in sicurezza in attesa che vengano liberate le loro case dall'acqua". Nei tre paesi della Baronia, dove al momento la pioggia sembra aver dato una tregua, operano gli uomini della Protezione civile, vigili del fuoco, barraccelli, forestali, Polizia e Carabinieri.