Covid: positivo bimbo di 3 mesi, genitori non sono vaccinati

(ANSA) - LANUSEI, 16 NOV - Un bambino di tre mesi positivo al Covid, proveniente da un paesino dell'Ogliastra, è stato trasferito in ambulanza ieri mattina all'ospedale Binaghi di Cagliari. Figlio di genitori non vaccinati - quasi tutti i componenti della famiglia si sono contagiati - dopo qualche ora di ricovero il piccolo è stato dimesso ed è già tornato a casa, accompagnato da un'ambulanza dell'ospedale di Lanusei. La notizia anticipata dal quaotidiano La Nuova Sardegna è stata confermata all'ANSA dall'ufficio stampa della Assl di Cagliari.

Erano stati i medici dell'Usca ogliastrina a decidere il trasferimento del bimbo al Binaghi, dove sono presenti due posti letto di terapia intensiva pediatrica. Fortunatamente, a seguito di una visita specialistica, le condizioni del piccolo sono apparse buone, qualche ora dopo il ricovero è stato quindi dimesso. In Ogliastra si registra in queste settimane una risalita di casi positivi: almeno 50 le persone contagiate.

(ANSA).