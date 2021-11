Covid: balzo dei contagi (109) ma nessun morto in Sardegna

Balzo dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però non si registra alcun decesso. I nuovi casi confermati sono 109 (+74) sulla base di 2.475 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 17.413 test, dati riallineati. Il tasso di positività scende allo 0,6 per cento. Aumenta di uno il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 9, invariato invece quello in area medica, 44 in totale. Infine, sono 1.856 (+53) le persone ancora in isolamento domiciliare.