Basket: Dinamo Sassari ingaggia la guardia Kruslin

Annuncio a sorpresa in casa Dinamo Banco di Sardegna Sassari: c'è un acquisto per rinforzare il roster, ma non è un play, come tutti si aspettavano, e non è nemmeno un nome nuovo. La società del presidente Stefano Sardara ha riarruolato nelle file biancoblù Filip Kruslin. La 32enne guardia croata ritorna a Sassari dove ha già giocato nella passata stagione lasciando un'ottima impressione, facendosi apprezzare soprattutto per le sue doti realizzative e la precisione da oltre l'arco dei 6,75, un po' meno per la sua propensione alla difesa.

La scelta di Kruslin offre anche il vantaggio di poter essere utilizzato anche da ala piccola, ma lascia ancora vuota la casella del play, dopo la partenza consensuale di Anthony Clemmons. Non è escluso che l'arrivo di un vero play sia imminente. La società sta sondando il terreno per l'esperto Luca Vitali relegato in tribuna a Brescia, e il 28enne Michele Ruzzier, impiegato con pochissimo minutaggio dalla Virtus Bologna.