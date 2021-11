Solinas, Regione e Università alleate in nome dell'identità

"La Sardegna può essere soggetto e non oggetto del proprio destino, e le due Università isolane hanno un ruolo fondamentale". L'ha affermato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, intervenendo al Teatro Verdi di Sassari all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo turritano alla presenza della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. "Regione e atenei devono interagire in nome dell'identità orientata al futuro, come unico antidoto agli eccessi della globalizzazione", ha detto Solinas, che non ha mancato di ribadire "commozione e vicinanza ai territori colpiti dal maltempo e ai familiari della vittima".