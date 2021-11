Nuovo caso di scabbia a Cagliari, chiusa scuola media

Un'altra scuola è stata chiusa a Cagliari per la presenza di infezione da acaro della scabbia in una classe. Si tratta della sede del plesso della Scuola media di via del Sole dell'Istituto comprensivo Colombo. La chiusura è stata disposta oggi con l'ordinanza n.106 del sindaco Paolo Truzzu. Il provvedimento di chiusura resterà in vigore fino al completamento delle attività di sanificazione dei locali.