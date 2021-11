Musica: icona batteria Peter Erskine domani a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Gran finale a Cagliari per Forma e Poesia nel Jazz: martedì 16 novembre Peter Erskine, icona della batteria, sarà protagonista, col suo trio, al Bflat, di due set in programma alle 20.30 e alle 22.

Il batterista statunitense sbarca in Sardegna alla testa del trio a lui intestato che schiera Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso. Nato nel New Jersey nel 1954, Peter Erskine suona la batteria dall'età di quattro anni ed è noto per la sua versatilità e la predisposizione a lavorare in diversi contesti musicali. Lo certifica il lungo e variegato elenco di artisti e formazioni con cui ha suonato. Il suo nome appare in qualcosa come settecento titoli tra album - una cinquantina dei quali come leader o co-leader - e colonne sonore, e rimanda a gruppi storici come i Weather Report e gli Steps Ahead, le big band di Stan Kenton e di Maynard Ferguson, Joni Mitchell, Kate Bush, Jan Garbarek, Kenny Wheeler, gli Yellowjackets, Pat Metheny, John Scofield, Chick Corea, John Abercrombie, solo per citare alcune fra le tante esperienze che costellano il suo vasto curriculum, dove si contano anche altrettanti Grammy Awards.

Erskine è apparso anche come solista con formazioni classiche come la London Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Ensemble Modern, Frankfurt Radio, Scottish Chamber, Ensemble Intercontemporain, Royal Opera House, BBC Symphony Orchestra, Oslo e Berlin Philharmonic Orchestra, tra le altre. (ANSA).