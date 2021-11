Maltempo: allagato il piazzale interno del mercato di Sestu

Allarme e disagi al mercato agroalimentare di Sestu per l'allagamento del piazzale interno. "Questo annoso problema - spiega il direttore Giorgio Licheri - si potrebbe risolvere utilizzando le ingenti risorse a disposizione del comune di Sestu ma non ancora totalmente utilizzate: non si capisce proprio quali motivi possano bloccare i lavori di messa in sicurezza, diventati vitali per circa un migliaio di lavoratori che ogni giorno accedono alla struttura tra i 69 operatori commerciali, gli agricoltori e le numerose aziende acquirenti provenienti da tutta l'Isola". C'è in ballo, avverte, "la sicurezza dei lavoratori che operano anche in orari notturni".

Problemi inoltre per entrare e uscire dalla struttura. "Le strade per arrivare al mercato sono seriamente compromesse - racconta il presidente del mercato Vincenzo Pisano - il manto stradale è totalmente disconnesso con buche che sembrano crateri e rendono pericoloso il transito dei circa 600 mezzi che ogni giorno frequentano la struttura. Non si tratta quindi di eventi atmosferici eccezionali, ma di difficoltà che persistono invariate dal 2007". Da qui la protesta. "Nonostante un fatturato di 150 milioni di euro e il consistente indotto che il mercato genera per tutta l'area, siamo dimenticati dall'amministrazione comunale di Sestu - denuncia Pisano - Una disattenzione che scontiamo tutti ormai da troppo tempo e non più accettabile".