Coltellate fuori da discoteca, denunciato 21enne a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - La Squadra mobile di Cagliari ha individuato l'autore dell'accoltellamento avvenuto all'alba di domenica fuori da una discoteca in via Venturi a Cagliari, in cui è stato ferito all'addome un ragazzo di 20 anni.

Denunciato un 21enne di Decimomannu, personaggio già noto alle forze dell'ordine che doveva trovarsi agli arresti domiciliari.

Il giovane dovrà infatti rispondere di lesioni aggravate ed evasione. All'origine della lite tra i giovani, poi finita in accoltellamento, ci sarebbe un apprezzamento eccessivo nei confronti di una ragazza mentre i due si trovavano all'interno del locale.

Il ferito è stato medicato all'ospedale Brotzu e i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. (ANSA).