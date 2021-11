Cocaina nel manico della scopa, arrestato a Serramanna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Probabilmente pensava che facendo finta di fare le pulizie, tenendo in mano quella scopa, nessuno si sarebbe accorto che nel manico aveva nascosto le dosi di cocaina. Ma lo stratagemma non è servito. Un 50enne di Serramanna è stato arrestato per detenzione e spaccio e attualmente si trova agli arresti domiciliari. Sequestrati 9mila euro e 15 dosi di cocaina, che l'uomo aveva infilato nel manico di una scopa. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno tenuto sotto controllo il 50enne, seguendo i suoi spostamenti.

Ieri sera i 'Falchi' hanno fatto scattare il blitz. L'abitazione dell'uomo a Serramanna è stata perquisita, ma se nei mobili e nei cassetti gli agenti non hanno trovato nulla, la loro attenzione si è concentrata su una scopa e smontando il bastone hanno trovato la cocaina. (ANSA).