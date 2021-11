Maltempo: una famiglia in difficoltà su monti Cagliaritano

"Ci hanno segnalato un intero nucleo familiare, con un anziano, in difficoltà nella zona di Baccalamanza, sui monti del paese, e stiamo provvedendo a raggiungerla perché la strada comunale non c'è più, visto che è stata invasa dal fango". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Capoterra (città Metropolitana di Cagliari), Beniamino Garau, che si sta recando sul posto con una squadra della Protezione civile locale.

"Seppure con l'allerta gialla già questa mattina abbiamo attivato il centro operativo comunale e monitorato la situazione del rio san Girolamo soprattutto a Poggio dei Pini e a valle, dove sono arrivati detriti e fango - ha aggiunto - la situazione è arrivata a livello di guardia ma per fortuna ha smesso di piovere". In particolare a Poggio dei Pini le persone sono rimaste chiuse in casa per alcune ore a causa della portata del corso d'acqua che rischiava di tracimare. Situazione più critica vicino al Mare tra Torre degli ulivi, il centro storico di Capoterra, dove il fango ha invaso la via Cagliari e allagato cantine e scantinati, e la Maddalena spiaggia. "Per alcune ore è rimasta chiusa anche la Statale 195 che collega Cagliari a Pula", ha concluso il sindaco Garau.