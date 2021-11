Maltempo: trascinato via dall'acqua, anziano disperso

È sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dalla forza dell'acqua. Un anziano è attualmente disperso a Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna, zona sulla quale è piombata una fortissima ondata di maltempo. L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente. È subito scattato l'allarme. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso.

Nel frattempo, mentre l'allerta in Sardegna, passa dal giallo all'arancione, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha deciso di chiudere tutte le scuole cittadine per lunedì 15 dicembre. Dopo le incessanti piogge di oggi saranno effettuati dei sopralluoghi sugli edifici degli istituti per verificarne l'agibilità in vista della ripresa delle lezioni.