Maltempo: sindaco Cagliari, 104 mm di acqua in 4 ore

"In città sono caduti 104 mm in 4 ore e avevamo una situazione di allerta gialla: forse sarebbe stato più opportuno un avviso di criticità superiore". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Cagliari e della città Metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, in merito alla bomba d'acqua che si è abbattuta questa mattina su tutto il Sud Sardegna.

"Sin n da questa mattina abbiamo rinforzato gli interventi -- ha aggiunto - e nei giorni scorsi avevamo già svuotato le vasche di laminazione e pulito le caditoie nell'area di Pirri. Ma con 104mm in poche ore anche l'impianto di Terramaini non è riuscito a far defluire l'acqua e la, rete idrica e fognaria sono andate in tilt e sono saltati i tombini, per questo evento eccezionale.

Per fortuna oggi è domenica il traffico di auto e persone era minore - conclude - domani sospenderemo le lezioni nelle scuole pubbliche e faremo verifiche anche negli impianti sportivi.

Terremo chiusi anche i cimiteri e i parchi".

Nel frattempo tra le tante segnalazioni si registra un intervento dei vigili del fuoco del capoluogo per il crollo di un muro perimetrale e una ringhiera in via Palestina: danneggiate quattro autovetture Sul posto anche la Polizia Locale.