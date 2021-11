Maltempo: in slip si tuffa nella pozza d'acqua a Cagliari

Le strade di Cagliari si trasformano in veri e propri fiumi e c'è chi non si lascia sfuggire l'occasione per una burla goliardica, forse spinto dalle temperature ancora miti. E' accaduto questa mattina, mentre la pioggia invadeva strade e scantinati, scoperchiava i tombini e ricopriva l'asfalto di fango. All'incrocio tra Via Dante e Viale Cimitero, proprio di fronte al Tribunale dei minori un ragazzo ha attraversato il mare di acqua e fango in tenuta da piscina. Con gli soli slip e la cuffietta ha salutato sorridente chi ha voluto immortalare questo suo gesto in un video diventato subito virale nelle chat e sui social. Non contento, sempre a favore di smartphone, ha simulato un il tuffo in mare gettandosi di lungo sui 30 centimetri di una pozza d'acqua resa scura da fango e detriti.

Nel frattempo nelle chat dei residenti del quartiere di Pirri, finito letteralmente sotto quasi mezzo metro d'acqua (a seconda delle strade), girano alcuni "meme" di persone che gustano il caffè domenicale seduti su un gommone