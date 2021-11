Maltempo: piogge e temporali, allerta gialla in Sardegna

Piogge e temporali di nuovo in arrivo in gran parte della Sardegna. Per la giornata di domani, domenica 14 novembre, dalle 6 a mezzanotte, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di criticità ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico.

Le zone interessate dal maltempo sono: Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa- Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Il Comune di Cagliari informa che in via precauzionale gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali potrebbero subire delle modifiche localizzate dell'ultimo minuto, di pari passo con l'evoluzione dell'allerta.