Casi di scabbia, chiusa un'altra scuola a Cagliari

Un'altra scuola è stata chiusa a Cagliari per la presenza di infezione da acaro della scabbia in una classe. Si tratta della sede dell'Istituto "Marconi" di via Pisano 7.

La chiusura è stata disposta oggi con l'ordinanza n.102 del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Il provvedimento di chiusura resterà in vigore fino al completamento delle attività di sanificazione dei locali.

