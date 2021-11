15 kg di marijuana sequestrati a Sinnai, 50enne in manette

Aveva adibito parte del suo terreno a coltivazione di marijuana, proteggendo e nascondendo le piante con un canneto, ma lo stratagemma non è servito, i carabinieri lo hanno scoperto. In manette per coltivazione e spaccio di droga è finito Giuseppe Angius, 50 anni. Sequestrati 15 chili di marijuana, ad altissimo potenziale, del valore al dettaglio di oltre 110mila euro.

Il blitz, coordinato dal tenente Pietro Lucania e dal comandante della Stazione di Sinnai, Stefano Locci, è scattato all'alba di oggi. I militari dell'Arma, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno raggiunto la località Tasonis di Sinnai dove, nei giorni scorsi, avevano notato uno strano via vai. Hanno visto il 50enne che si intrufolava nel canneto e lo hanno bloccato, trovando alcune piante di marijuana.

La sua abitazione è stata perquisita e sono state recuperate decine di buste di marijuana già confezionate per un peso complessivo di 15 chili. I militari hanno poi sequestrato tutta l'attrezzatura per confezionare e preparare la droga e 4mila euro in contanti, denaro possibile provento dello spaccio di droga.

La marijuana è stata analizzata dal Ris di Cagliari che ha confermato un principio attivo altissimo.