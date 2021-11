Un 89enne picchiato e rapinato in casa nel Sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - Brutale rapina in abitazione ieri sera a Mandas, nel Sud Sardegna. Un anziano 89enne è stato picchiato. La vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di San Gavino. L'episodio, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, è avvenuto intorno alle 20. Un malvivente con il volto coperto - non si sa se fosse armato - ha sfondato la porta della casa del pensionato. Lo ha aggredito colpendolo con schiaffi, calci e pugni, poi lo ha minacciato obbligandolo ad indicare dove nascondeva il denaro. Presi soldi e il fucile è fuggito. (ANSA).