Sanità: Nuoro si tinge d'azzurro per il diritto alla salute

Nuoro si tinge d'azzurro a sostegno dell'associazione Vivere a Colori, in presidio a oltranza da settimane in piazza Vittorio Emanuele e una delle promotrici della manifestazione di domani a Nuoro per il diritto alla sanità pubblica nel centro Sardegna. Molte le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, ma a tingersi d'azzurro - con i manifesti dell'associazione - saranno sono anche diverse scuole cittadine, il palazzo civico del capoluogo barbaricino e altre case comunali, da Nuoro fino al Medio campidano. "Ringraziamo sindaci, commercianti, presidi e privati cittadini che ci hanno stretto in questo caldo e solidale abbraccio dandoci la forza di proseguire in questa battaglia - ha detto all' ANSA Marilena Pintore dell'associazione Vivere a Colori - Noi siamo stanche, c'è tanto freddo in piazza ma non molliamo finché non si prendono impegni certi dalla Regione o dal Governo sul potenziamento dei reparti dell'ospedale San Francesco, sui medici e i pediatri che scarseggiano nei nostri territori. Ci stiamo organizzando per portare la nostra voce al ministero della Sanità e da Papa Francesco nelle prossime settimane, questa è la partita per la vita e dobbiamo vincerla".

Il diritto alla salute è un valore primario sancito anche in Costituzione e deve essere garantito in tutte le modalità possibili - ha detto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu - Per questo motivo la nostra amministrazione accoglie e sostiene le iniziative contro lo smantellamento dell'ospedale San Francesco di Nuoro e della sanità del nostro territorio e in generale e tinge d'azzurro il palazzo comunale".