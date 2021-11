Pd: stallo in Sardegna, quasi certo nuovo rinvio primarie

Verso un secondo rinvio delle primarie del Pd in programma il 12 dicembre. Domani scadono infatti i termini per la presentazione delle candidature e nessuno si è ancora fatto avanti: stando a quanto emerge, le trattative sui nomi sono ancora in alto mare. Da qui la possibilità molto concreta, anche se manca l'ufficialità, di un nuovo slittamento di qualche giorno.

Resta in piedi l'ipotesi di una candidatura unitaria auspicata dal segretario uscente Emanuele Cani ma non condivisa dalla deputata Romina Mura che, con Emiliano Deiana, ha presentato uno dei tre documenti politico tematici discussi in questi giorni nei circoli dell'Isola.

Intanto mercoledì è scattata la seconda fase del congresso che dovrebbe passare per la presentazione dei nomi, domani 13 novembre, per chiudersi con la proclamazione dei due sfidanti prevista per il 3 dicembre. Termini che quasi sicuramente slitteranno per la difficoltà di arrivare a un'intesa che metta d'accordo tutti.