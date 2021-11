Pd: presentazione candidati congresso regionale slitta al 16

E' ufficiale: il termine per la presentazione dei candidati alla segreteria regionale del Pd slitta da domani a martedì 16 novembre. Lo ha stabilito la commissione regionale per il congresso riunita oggi.

Nessun rinvio, invece, per il momento, delle Primarie in programma domenica 12 dicembre. Ma è possibile che anche questo appuntamento venga posticipato, addirittura a dopo Natale.

La commissione per il Congresso ha anche deciso per il differimento, dal 19 novembre al 25, del termine per il deposito delle liste dei candidati per l'Assemblea regionale.