Nella dependance della casa 37kg di droga, arrestato a Olbia

Aveva trasformato la dependance della sua casa alla periferia di Olbia in un laboratorio per l'essicazione e il confezionamento della marijuana, e qui custodiva 37kg della droga. Un olbiese è stato arrestato dalla Guardia di finanza del Gruppo di Olbia, che in seguito a una perquisizione nell'appartamento dell'uomo hanno trovato e sequestrato 26,6 kg di piante, 11 kg di boccioli in parte ancora in essicazione e in parte già pronti per essere imbustati.

I militari, guidati dal capitano Carlo Lazzari, hanno scovato nell'appartamento anche una pistola Glock 9x21, 45 munizioni di precisione e 4.400 euro in contanti.