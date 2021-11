Vandali in azione contro le fermate dei bus a Sassari

Vandali scatenati a Sassari contro le pensiline alle fermate dei bus Atp. L'Azienda trasporti pubblici ha dovuto spendere 20 mila euro in tre mesi per riparare i danni subiti: vetri in frantumi nelle aree di sosta, imbrattamenti, danneggiamenti alle paline, agli adesivi informativi sui servizi offerti. Un vero e proprio assalto notturno alle postazioni Atp, concentrato soprattutto nei fine settimana, in tutti i quartieri della città, senza eccezioni.

Sono circa 12 le pensiline vandalizzate, 95 le paline appena risistemate che hanno necessitato di un nuovo intervento di verniciatura, una marea gli adesivi informativi strappati e gettati per terra.

"Mettiamo insieme un freno a questo dilagante fenomeno di inciviltà diffusa che si sta diffondendo nella nostra città. Non bisogna abbassare la testa o voltarsi dall'altra parte quando assistiamo ad azioni che ledono il bene pubblico", è l'appello lanciato ai cittadini sassaresi dal presidente dell'Atp, Paolo Depperu.