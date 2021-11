Vaccini: hub straordinario a Porto Torres per terza dose

Dal 22 al 27 novembre l'Ats attiverà un hub straordinario a Porto Torres per somministrare la terza dose di vaccino anti covid agli ultra ottantenni e ai soggetti fragili.

L'Azienda della tutela della salute farà prima un sopralluogo tecnico per decidere il sito esatto per ospitare l'hub; al momento la scelta più probabile, anche su indicazione del Comune di Porto Torres, è la palestra Bellieni. "Ringraziamo Ats per la disponibilità che ha manifestato anche in questa occasione verso la nostra comunità. È importante che chi ha più di ottant'anni o patologie particolari possa ricevere il vaccino vicino a casa", dichiara il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas".

Si potrà ricevere il vaccino solo su prenotazione, telefonando ai seguenti numeri: 3476082693 (lunedì e mercoledì dalle 13 alle 20; martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; il venerdì dalle 9 alle 14) e 079514551 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17).

L'attivazione del punto vaccinale sarà possibile grazie alla collaborazione dell'associazionismo, in particolare della Consulta del volontariato, del Cisom, degli Scout, dell'Avis di Campanedda e della Compagnia barracellare che cureranno le prenotazioni e la logistica.