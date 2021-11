Terrorismo ed eversione, indagini anche a Cagliari

Ha riguardato un presunto gruppo di anarchico-insurrezionalisti che fa riferimento al Fai, l'operazione condotta dai carabinieri del Ros coordinati dalla procura di Perugia. In particolare avrebbero istigato al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico attraverso un organo d'informazione clandestino. Un'attività che - in base agli accertamenti - avrebbe avuto base in in Umbria. Sei gli indagati.

L'operazione è scattata alle prime ore di questa mattina anche con il supporto dei Comandi provinciali di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Massa, Perugia, Roma, Taranto e Viterbo hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari.