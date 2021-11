Rifiuti e decoro urbano, San Teodoro scommette sull'ambiente

A San Teodoro parte la nuova "rivoluzione" ambientale che prevede una maggiore cura del decoro urbano e delle spiagge, più servizi per le utenze con la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata e una attenta campagna di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla tutela dell'ambiente. L'1 giugno scorso in seguito all' aggiudicazione del nuovo appalto, è stato firmato il contratto con la Rti Formula Ambiente spa/Ati Soc. Coop, che lavora sotto l'occhio vigile dell'amministrazione comunale. L'estate appena trascorsa ha permesso di testare l'efficacia di alcuni servizi e di apportare i necessari correttivi.

Si punta a migliorare le percentuali di raccolta differenziata raggiungendo almeno l'80%, ad attivare la tariffazione secondo il principio del "chi inquina paga", a potenziare le attività di spazzamento durante il periodo estivo, implementare il lavaggio delle aree centrali e la pulizia retrodunale delle principali spiagge. E ancora: verranno installate su tutte le spiagge le nuove isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti e sono stati pensati tutta una serie di servizi per agevolare residenti e turisti. La campagna di informazione denominata "San Teodoro fa la differenziata" attraverso i canali social di Facebook e Instagram e l'app Junker con tutte le indicazioni del caso, terrà sempre aggiornati i cittadini.

"Con il nuovo appalto di igiene urbana - sottolinea la sindaca Rita Deretta - puntiamo ad avere un servizio moderno ed efficiente per il nostro Comune, che vada incontro alle esigenze delle famiglie, degli operatori commerciali, dei turisti e di coloro che operano nel settore turistico-alberghiero, garantendo così un maggiore decoro del centro urbano e degli arenili comunali. Tutto questo grazie a una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alle utenze del territorio sui temi ambientali e sulla corretta raccolta differenziata".