Covid: Gimbe,casi in risalita ma meno della settimana scorsa

Peggiora ancora la situazione epidemiologica in Sardegna e non solo per il picco dei casi registrato nelle ultime 24 ore con 102 nuovi contagi. Nella settimana tra il 3 e il 9 novembre i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 96 rispetto agli 84 del periodo precedente. Si evidenzia, poi, un aumento dei nuovi casi del 68,1%, anche se il lieve flessione rispetto a fine ottobre (71,5%). Lo rileva la Fondazione Gimbe, nel consueto report settimanale.

La provincia che ha l'incidenza più alta è Sassari con 39 per 100mila abitanti, seguita da Nuoro con 38 e Oristano con 34. Meglio la Città metropolitana di Cagliari con 11 per 100mila abitanti e il Sud Sardegna con 9.

Restano, però, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19; (ANSA).