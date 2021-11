P. Civile: 380mila euro per una colonna mobile a Cagliari

Cagliari avrà la sua colonna mobile di Protezione civile che potenzierà le attrezzature e mezzi già operative. Nell'ambito del progetto Anci per l'allestimento della colonna mobile Enti Locali, Cagliari è stata tra le poche città in Italia a ricevere un finanziamento di 379.725 euro.

Con i fondi a disposizione verranno acquistati un camper attrezzato ad uso ufficio, un pick up, due carrelli appendice per il trasporto delle attrezzature, un mezzo fuoristrada 4x4, un furgone dotato di pedana elevatrice, un gruppo elettrogeno, un sistema di illuminazione per esterni, trasportabile, carrellato e dotato di propria autonomia energetica, torre faro e attrezzature varie tra cui gazebo, una tenda pneumatica o brandine per consentire l'alloggiamento in caso di emergenza.

Prevista anche l'acquisizione di postazioni di lavoro comprendenti le dotazioni per garantire il funzionamento di quattro postazioni ufficio con computer e stampanti.