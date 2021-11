La birra Flavia di Rubiu sul podio dell'European Beer Star

Medaglia d'argento all'European Beer Star. per la birra "Flavia" del birrificio artigianale Rubiu di Sant'Antioco, in gara nella categoria 20 Belgian-Style, Strong Blond Ale. Quest'anno alla competizione hanno partecipato birrifici di 44 nazionalità differenti per un totale complessivo di 2.395 birre iscritte al concorso e con questo ulteriore riconoscimento la "Flavia", una chiara con ben 7,6 gradi, si dimostra essere la punta di diamante della produzione del birrificio isolano.

Il nome Flavia rimanda a Porto Flavia, il deposito minerario sospeso tra terra e mare situata nel litorale di Iglesias che permetteva l'imbarco diretto delle estrazioni sulle navi mercantili dirette al nord-europa. Tra le società d'estrazione che la condussero, la società belga de la Vieille Montagne le conferì rinnovato impulso. Da questi presupposti storici, il birrificio artigianale Rubiu decise nel 2009 di dare vita alla "Flavia", uno stile belga appunto e una ricetta studiata per dare ideale ristoro ai tanti minatori che proprio a Porto Flavia passavano con sudore le loro giornate lavorative.

"Questo traguardo testimonia il grande impegno che ci mettiamo, ogni giorno, nel cercare di produrre una birra artigianale buona al gusto per il consumatore e con ottime caratteristiche organolettiche - afferma Fabrizio Melis, mastro birrario del birrificio Rubiu - Nessun risultato si raggiunge in autonomia, questa medaglia è il frutto di un lavoro continuo fatto da noi tre soci e da tutti i nostri collaboratori, solo in squadra e con tanta passione si possono ottenere queste soddisfazioni".

Il birrificio Rubiu, composto oltre che da Fabrizio Melis anche dai due soci Luca Garau e Tiziana Cuccu, dedica il premio ricevuto a tutti i clienti isolani e non che, sia nei propri locali di proprietà situati a Sant'Antioco e a Cagliari, sia attraverso gli acquisti on-line, permettono a questa piccola azienda di prosperare ormai da 12 anni.