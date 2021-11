Il miglior abito da sposo è sempre della sartoria di Modolo

Per un perfetto abito da sposo bisogna andare in Sardegna: l'atelier Modolo di Orani, celebre per le rielaborazioni dei vestiti tradizionali isolani, si conferma il re degli oscar dei professionisti delle nozze.

Sardegna in trionfo all'Italian Wedding Awards: conquistati sei titoli su un totale di quindici categorie. La serata finale si è tenuta su una nave da crociera di lusso ormeggiata a Barcellona.

Gli altri cinque riconoscimenti: miglior "Cake designer" d'Italia Manolo Fenza della "Pasticceria Eden" di Cagliari, per la categoria "Flower designer" il premio è andato a Giuseppe Pinna di Porto Torres. Negli "Atelier da cerimonia" vince Dama Atelier di Cagliari, mentre il miglior "Tour Operator e Agenzia di Viaggio d'Italia" è Benares Viaggi di Cagliari. Infine la miglior fotografa nuziale d'Italia è Francesca Floris di Nuoro.

"La nostra terra è ricca di eccellenze in tutti i settori del wedding e non solo: siamo felici di portarle alla ribalta nazionale e internazionale. Anche quest'anno torniamo a casa con un gran numero di riconoscimenti e di omaggi per le nostre maestrie: sono ben 6 i premi consegnati alla Sardegna in questa sesta edizione nazionale di Italian Wedding Awards. Per noi è fonte di grande orgoglio", commentano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding e referenti regionali per l'IWA, sono state loro a selezionare e mettere in luce il meglio del mondo dell'organizzazione delle nozze d'autore dell'Isola.