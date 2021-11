Covid: picco contagi in Sardegna, 102 nelle ultime 24 ore

Balzo dei contagi nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano 102 (+62) nuovi casi confermati di Covid sulla base di 2.171 persone testate. Per il quinto giorno consecutivo non si contano però decessi.

Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 6.388 test. Il tasso di positività sale all'1,5 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 6, calano invece di 2 quelli in area medica, per un totale di 50. Infine, sono ancora 1.565 (+72) le persone in isolamento domiciliare.