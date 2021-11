Basket: la Dinamo dice addio ad Anthony Clemmons

Tra la Dinamo e Anthony Clemmons è già finita. La società biancoblu ha diffuso un comunicato con cui annuncia "la rescissione consensuale del contratto con l'atleta", lo ringrazia "per l'impegno profuso in questi mesi" e gli augura "un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".

L'addio al play americano non coglie certo di sorpresa. Arrivato al Banco di Sardegna la scorsa estate per raccogliere la pesantissima eredità di Marco Spissu in cabina di regia, il giocatore non è mai parso particolarmente a suo agio con l'impostazione tattica e la filosofia di gioco portati a Sassari dal nuovo coach Demis Cavina, col quale ormai la frattura era netta: lunedì scorso in Champions contro Riesen, Clemmons non è mai entrato in campo, mentre sabato contro Trieste era stato lasciato in panchina per tutto il secondo tempo.