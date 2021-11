Maltempo: sistema antibrina per contrastare gelate nei campi

Per contrastare le gelate, soprattutto nel settore vitivinicolo, Coldiretti Sardegna, ha studiato, con la collaborazione della società israeliana Netafim, leader mondiale di soluzioni per l'irrigazione di precisione, un sistema che mitiga gli effetti di questo fenomeno divenuto ormai il nemico numero uno della viticoltura. Si tratta di una irrigazione antibrina, in pratica ricoprendo gli organi vegetali, quando le temperature si avvicinando allo zero, con uno strato di ghiaccio che funge da protezione.

"Un sistema semplice in cui l'innovazione sta appunto nel sistema di irrigazione che consente interventi puntuali su tutto il vigneto, ma che può essere esteso anche alle altre colture - afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -. Inoltre per rendere sostenibile anche economicamente questo nuovo sistema, abbiamo studiato un pacchetto di interventi finanziari che consentono alle aziende l'acquisto di questa nuova tecnologia a costo vicino allo zero. In questo modo i viticoltori hanno gli strumenti per non vedere compromessi da gelate fuori stagione, i volumi produttivi e i parametri qualitativi consentendo di non perdere fette di mercato conquistate negli anni e guardare al futuro con più fiducia".