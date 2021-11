Covid: sindaco di Tempio Pausania, "è boom di contagi"

"Cari concittadini, con grande preoccupazione vi informo che c'è stato un aumento esponenziale di contagi da Covid-19. In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, infatti, oggi in città ci sono 15 positivi. Oltre questi, altri 8 soggetti sono in quarantena obbligatoria". Lo scrive su Facebook il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, lanciando un appello ai residenti della cittadina della Gallura.

"È indispensabile che tutti prestiamo la massima attenzione e che teniamo comportamenti prudenti e responsabili, perché come purtroppo abbiamo più volte constatato, il virus è altamente contagioso - scrive - Vi invito, quindi, in considerazione della ricomparsa del virus in città, a rispettare i divieti e a continuare a osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani, per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti".