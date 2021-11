Corsica Sardinia Ferries: 500 assunzioni a tempo determinato

Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. Circa 500 le nuove figure da impiegare a bordo delle navi della flotta - ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; camerieri e addetti alle cabine; addetti sala / bar/ casse / personale di cucina; receptionist / hostess - mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

Per potersi imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw (addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi). "Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce - fa sapere la compagnia - Per gli addetti sala / bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma ad indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionist / hostess si ricerca personale in possesso di un'ottima conoscenza del francese".

Gli interessati possono candidarsi inviando il curriculum vitae sul sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica 'Lavora con noi' .