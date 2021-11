Casi di scabbia in scuole Cagliari, chiusi Siotto e Deledda

Altre due scuole chiuse a Cagliari per la presenza di infezione da acaro della scabbia in altrettante classi. Si tratta del Liceo classico "Siotto Pintor", in viale Trieste, e della sede di via Cornalias dell'Istituto "De Sanctis Deledda". Lo ha deciso il vice sindaco Giorgio Angius, dopo che lo scorso mese erano state almeno cinque i plessi scolastici che avevano dovuto interrompere le lezioni per alcuni casi accertati di scabbia.

Secondo quanto appreso alcune classi - almeno sei - del Liceo Siotto, questa mattina, non erano entrate a scuola proprio per paura di contrarre la malattia. A seguito della richiesta del dirigente scolastico, Aldo Pillittu, il Comune ha quindi disposto chiusura per dare avvio la sanificazione dei locali. La stessa attività di sanificazione riguarderà la sede di via Is Cornalias del Deledda.

Gli studenti potranno rientrare in classe tra qualche giorno.