Auto si ribaltano dopo scontro, 3 donne ferite a P.Torres

Tre donne sono rimaste ferite nello scontro tra una Hyundai I10 e una Kia Picanto sulla ex statale 131, all'altezza del bivio per Sorso. Le cause dell'incidente sulla corsia che da Porto Torres va verso Sassari sono ancora in fase di accertamento. Le due macchine, dopo lo scontro, si sono ribaltate. I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, intervenuti contemporaneamente all'elisoccorso e alle due ambulanze usate per trasportare le tre ferite al Santissima Annunziata di Sassari, hanno collaborato coi sanitari per consentire loro di estrarle dalle due auto. I carabinieri e la polizia locale si sono occupati, invece, di gestire il traffico e mettere l'area in sicurezza.