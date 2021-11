Federalberghi Sardegna,10 mln di presenze da giugno a ottobre

Oltre dieci milioni di presenze nelle strutture ricettive da giugno a ottobre. Sono i dati forniti da Federalberghi Sardegna a margine di un incontro all'aeroporto di Elmas sull'analisi dei flussi della stagione turistica 2021. Secondo i numeri dell'associazione si tratta quasi di un raddoppio rispetto al 2020. Ma ancora non sono cifre che consentono di tornare al periodo pre Covid: meno un terzo rispetto al 2019.

"Con il 2021 si è ripartiti - spiega all'ANSA Paolo Manca, presidente regionale Federalberghi e vice presidente nazionale degli albergatori - ma i numeri sono ancora lontani da un anno normale. La Sardegna ha necessità di riconquistare i mercati internazionali che quest'anno sono stati decisamente i grandi assenti". Il futuro? "Dobbiamo tassativamente programmare le stagione 2022 e 2023- dice ancora Manca - partendo dalle certezze che mancano, in primis il nodo dei trasporti".

PORTI, MALE LE CROCIERE MA IN RIPRESA PASSEGGERI SUI TRAGHETTI - Sei milioni passeggeri nei porti sardi. Poi il crollo con la pandemia a 2,8 milioni. Ora 3,8 milioni nei primi dieci mesi del 2021. Sono i dati forniti dall'Adsp, autorità di sistema portuale della Sardegna. "Contiamo nel prossimo anno - ha detto il presidente Massimo Deiana durante un incontro all'aeroporto di Elmas organizzato dall'assessorato del Turismo - di riavvicinarci a numeri pre Covid". Meno ottimismo invece nel settore crociere. Deiana ha annunciato che le previsioni per i prossimi anni non sono rosee. "È un mercato particolare - ha detto - nel 2022 ci troveremo con molti numeri in meno rispetto al 2021 per logiche dipendenti dalla pandemia e per le modalità di accoglienza di turisti legate alla sicurezza e alla salute. Logiche che, appunto in nome della salute, io condivido. Ma che ci hanno fatto perdere turisti perché in altre destinazioni le regole erano diverse e consentivano quello che invece qui non era consentito". Alcuni numeri: Cagliari nel 2019 ha ospitato 226 mila crocieristi, nel 2020 800. Ora si è arrivati a quota 15mila.